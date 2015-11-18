webinar (virtueel) 9 juli 16.00

over menselijke controle en toezicht volgens de AI-verordening (AI Act)

Geachte Register informaticus, (ere-)lid of aspirant,

Als bestuur van de VRI willen u uitnodigen voor een inspirerend webinar (virtueel) over menselijke controle en toezicht volgens de AI-verordening (AI Act) en wel op 9 juli 16.00

AI-systemen nemen steeds vaker besluiten die invloed hebben op mensen — van sollicitaties tot medische diagnoses en kredietbeoordelingen. De AI-verordening vereist daarom dat er altijd sprake is van menselijke tussenkomst: mensen moeten in staat zijn om beslissingen van AI te begrijpen, te corrigeren of in te grijpen als dat nodig is. Dit staat bekend als menselijke controle en toezicht (human oversight) en vormt een essentiële waarborg tegen onbedoelde of onrechtvaardige uitkomsten.

Prof. dr. Catholijn M. Jonker (TU Delft), expert op het gebied van mensgerichte AI, neemt ons mee in de betekenis en praktische invulling van deze vereiste. Hoe geef je als organisatie effectief vorm aan toezicht? En wat vraagt dit van ontwerpers, gebruikers én besluitvormers? Een waardevolle sessie voor iedereen die zich bezighoudt met verantwoord en betrouwbaar gebruik van AI.

Mis het niet! Aanmelden kan via een berichtje aan secretaris@vri.nl De link voor deelname aan het webinar wordt op 8 of 9 juli toegestuurd.