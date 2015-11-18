Het register voor informatici
wordt beheerd door de VRI,
de Vereniging Register voor Informatici.
De Informaticus zal in alle voorkomende gevallen de toepassing van de regels van de Gedragscode voorstaan en uitdragen. De Informaticus stelt zich hierdoor voor iedereen herkenbaar en identificeerbaar op als een integere professional.
Nieuws
Start van het e-CF register. Eerste bijeenkomst @eskills @Ngi_NGN @Capgemini_leren @EXINglobal @vri @YachtNL pic.twitter.com/7RERUjlNfD— Petra Hendriksen (@petrah1) May 27, 2016
webinar (virtueel) 9 juli 16.00
over menselijke controle en toezicht volgens de AI-verordening (AI Act)
Geachte Register informaticus, (ere-)lid of aspirant,
Als bestuur van de VRI willen u uitnodigen voor een inspirerend webinar (virtueel) over menselijke controle en toezicht volgens de AI-verordening (AI Act) en wel op 9 juli 16.00
AI-systemen nemen steeds vaker besluiten die invloed hebben op mensen — van sollicitaties tot medische diagnoses en kredietbeoordelingen. De AI-verordening vereist daarom dat er altijd sprake is van menselijke tussenkomst: mensen moeten in staat zijn om beslissingen van AI te begrijpen, te corrigeren of in te grijpen als dat nodig is. Dit staat bekend als menselijke controle en toezicht (human oversight) en vormt een essentiële waarborg tegen onbedoelde of onrechtvaardige uitkomsten.
Prof. dr. Catholijn M. Jonker (TU Delft), expert op het gebied van mensgerichte AI, neemt ons mee in de betekenis en praktische invulling van deze vereiste. Hoe geef je als organisatie effectief vorm aan toezicht? En wat vraagt dit van ontwerpers, gebruikers én besluitvormers?
Een waardevolle sessie voor iedereen die zich bezighoudt met verantwoord en betrouwbaar gebruik van AI.
Mis het niet! Aanmelden kan via een berichtje aan secretaris@vri.nl De link voor deelname aan het webinar wordt op 8 of 9 juli toegestuurd.
De VRI en KNVI organiseren in 2025 gezamenlijk een serie van fysieke en virtuele bijeenkomsten, waarin de zeven kernvereisten waaraan ontwikkelaars en gebruikers van AI-systemen moeten voldoen:
- Menselijke controle en toezicht
- Technische robuustheid en veiligheid
- Privacy en data governance
- Transparantie
- Diversiteit, non-discriminatie en rechtvaardigheid
- Maatschappelijk welzijn en milieu
- Verantwoording
Deze bijeenkomsten zijn specifiek gericht op de praktijk van IT-professionals, met als doel hen te helpen deze vereisten te vertalen naar hun dagelijkse werk. De bijeenkomsten zijn gebaseerd op het gedachtegoed beschaafd digitaliseren, met aandacht voor techniek én waarden zoals inclusiviteit, ethiek en verantwoordelijkheid. IT-professionals staan centraal in het bouwen aan een mensgerichte en duurzame digitale toekomst.
Meldt u zich even aan via een reactie op secretaris@vri.nl ? dan ontvangt u de link naar het webinar en weten we hoeveel interesse er is in dit onderwerp.
Nieuwsbrief: VRI April 2025
BELANGRIJK NIEUWS
Samenwerking Beroepsverenigingen KNVI, DANW, PMDDA en VRI voor Bescherming van Digitaliseringsfuncties
We hebben belangrijk nieuws! De KNVI, de beroepsverenigingen Vereniging register voor informatici (Vri) en Digital Architects NetWork (DANW) en stichting Post Master Digital Design and Architecture (PMDDA) werken samen aan iets heel bijzonders: we willen namelijk een aantal functies in de digitalisering wettelijk laten beschermen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de functies van architect, cybersecurity expert en software engineer. Waarom? Om goed werkende en veilige systemen te bouwen vervullen deze functies een sleutelrol tijdens de ontwerp- en bouwfase van een systeem. Hiervoor zijn de juiste vakbekwaamheid en handelingskennis noodzaak.
Presentatie
Privacy-Enhancing Technologies (PET’s) & AI
Woensdag 14 mei 2025, 16.00 – 17.30.
In een tijd waarin data het nieuwe goud is, groeit ook de behoefte aan technologieën die privacy écht serieus nemen. Privacy-Enhancing Technologies – of kortweg PET’s – bieden krachtige mogelijkheden om verantwoord met gevoelige data om te gaan, ook in het AI-tijdperk.
Benieuwd wat PET’s precies zijn, hoe ze zich verhouden tot de AVG en AI-verordening en hoe je ze praktisch toepast? In deze sessie nemen we je mee in de wereld van privacybescherming, technologische innovaties en actuele AI-ontwikkelingen.
De presentatie wordt verzorgd door Freek Bomhof. Freek is programmadirecteur van het AI-onderzoeksprogramma Appl.AI binnen TNO.
Wat kun je verwachten? O.a.:
- Een overzicht van verschillende soorten PET’s en hun mogelijkheden
- De relatie tussen PET’s en de AVG
- Inspirerende praktijkvoorbeelden en use cases
- Technologische, juridische en organisatorische aandachtspunten
- De rol van privacy binnen AI – en hoe dit zich verhoudt tot andere waarden zoals fairness en explainability
- Inzichten uit de AI Act over privacy in AI-toepassingen
- Voorbeelden van PET’s in AI, zoals bij GPT-NL
Kortom: een boeiende sessie voor iedereen die zich bezighoudt met of interesse heeft in data, technologie, beleid of ethiek – en op zoek is naar manieren om privacy en innovatie hand in hand te laten gaan.
De VRI en KNVI organiseren gezamenlijk een serie van fysieke en virtuele bijeenkomsten, waarin de zeven kernvereisten waaraan ontwikkelaars en gebruikers van AI-systemen moeten voldoen:
1. Menselijke controle en toezicht
2. Technische robuustheid en veiligheid
3. Privacy en data governance
4. Transparantie
5. Diversiteit, non-discriminatie en rechtvaardigheid
6. Maatschappelijk welzijn en milieu
VRI start met Triple A – Adhoc Analyse en Advies
Als IT professional word je regelmatig geconfronteerd met berichten, situaties of ontwikkelingen die om aandacht vragen. Sinds kort organiseert een aantal Register Informatici (RI) in zo’n situatie een ad hoc (tripleA) overleg met andere RI’s om te de situatie te analyseren en als het mogelijk is op basis van hun verzamelde kennis en ervaring de betrokkenen te adviseren of een alternatief te bieden. In een kleine diverse groep en in één of enkele, vaak online sessies. Meer niet.
Met het onderling ontwikkelen van inzichten, noem het leren, en het delen van het resultaat geven de RI’s invulling aan hun professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid. RI ben je immers niet zo maar.
Meer weten? over het deelnemen in een tripleA actie, hoe je kunt wijzen op een casus, of over het certificeren als RI: stuur een mailtje aan secretaris@vri.nl
Triple A Notitie: Wegiz en de weg van wet naar norm
Inleiding
Als IT-professionals binnen de VRI-werkgroep ‘Informatie in de Zorg’ volgen wij de ontwikkelingen rondom informatie-uitwisseling in de zorg al geruime tijd. De wet Wegiz, die aansluit bij maatschappelijke behoeften, is na decennia van eerdere pogingen eindelijk tot stand gekomen. Het ministerie van VWS zet nu stappen om deze wet te implementeren via normontwikkeling. Een specifiek aandachtspunt is de totstandkoming van normen binnen deze wet. Ons recente inzicht: de besluitvorming binnen de werkgroepen voor normontwikkeling wordt sterk beïnvloed door andere belangen die meeliften op de originele en deze zelfs verdringen, waardoor het oorspronkelijke doel van de wet – betere informatie-uitwisseling voor de patiëntenzorg – ernstig in gevaar komt.
In plaats van te redeneren vanuit ‘all parties concerned’ zou de focus dan moeten liggen op ‘all values concerned’. Dit betekent dat normen niet alleen rekening houden met betrokken partijen, maar ook met fundamentele waarden zoals patiëntbelang, privacy en toekomstbestendig gebruik van data. Om dit inzicht verder te onderbouwen, hebben wij een notitie opgesteld waarin we uitleggen hoe wij ‘all values concerned’ zien en hoe de verschillende stakeholders hun stukje verantwoordelijkheid hierin zouden kunnen invullen. Deze notitie is bijgevoegd en vormt het startpunt voor onze oproep tot reflectie en discussie.
Oproep tot reflectie en actie
Wij roepen professionals op die werkzaam zijn binnen dit domein – of binnen andere sectoren waar scope creep speelt – om met ons mee te reflecteren. Wij kunnen niet het normproces anders inrichten, maar wij kunnen wel inzichten aanbieden aan de politiek. Welke oplossingen ziet u?
Binnen enkele weken verzamelen we input en organiseren we een vervolgbijeenkomst om stellingen te bespreken en – indien haalbaar – een whitepaper op te stellen voor de politiek. Iedereen, zowel VRI-leden als andere experts, is welkom om bij te dragen.
Wilt u reflecteren en meedenken? Laat het ons weten via een berichtje aan secretaris@vri.nl en sluit aan bij het Triple A-initiatief!
Sluitingsdatum voor input is 12 april 2025.
Link naar notitie: Zoektocht naar values voor de Wegiz
Permanente Educatie 2024
Vergeet u niet uw Permanente Educatie over in te vullen? Ook kunt u de PE 2024 via deze link invullen en online bijhouden
Login via onderstaande link.
AGENDA:
- 12-12-24 ALV virtueel van 20:00-21:00 genodigden bestuur, FG, kascommissie en leden van de VRI
VRI, als RI’s opnieuw in verbinding!
Het is een flinke periode erg stil geweest rond de RI’s en de VRI.
Sinds het begin van het jaar heeft een klein team RI’s het roer van de VRI overgenomen en is er flink wat werk verzet om nieuw leven te blazen in het mooie platform dat de VRI ooit was.
Naast het certificeren was en is kennisdeling (als vakvolwassen IT-ers met elkaar) één van de peilers van de VRI. Ook daar willen we, maar wel gebaseerd op de ideeën en behoeften in 2020, opnieuw mee aan de gang. Door en voor RI’s aansluiten bij een behoefte met actuele inhoud en flinke diepgang. De voorbereidingen voor zo’n eerste bijeenkomst is in volle gang.
Uit een snelle peiling blijkt dat het met peers in gesprek zijn over vraagstukken en ervaringen hoog op het wensenlijstje staat. Bijvoorbeeld in de vorm van intervisie.
Graag nodigen we u uit om samen met het bestuur die draad weer op te pakken. Op donderdag 26 november komen we virtueel bijeen. Naast een hernieuwde kennismaking en informeel bijpraten willen we dan met Peter Tolen als host onderzoeken of, en in welke vorm we begin 2021 intervisiebijeenkomsten kunnen organiseren. Peter is in 2013 nauw betrokken geweest bij het organiseren van de training voor facilitators en het samenstellen/ondersteunen van de verschillende intervisie groepen. ‘Zijn’ VRI-intervisiegroep in Zaltbommel heeft nog tot eind 2019 doorgedraaid.
Zin om aan te haken? Reageer op dit bericht aan secretaris@vri.nl en geef aan of u er op de 26e november ‘virtueel’ bij bent.
Voor de koffie moet u helaas zelf zorgen. Ik kijk uit naar het weerzien.
Carinke Buiting RI.
PS Ook als u er niet bij kunt/wilt zijn stellen we een reactie erg op prijs!
De actuele tarieven:
|Tarieven 2023
|excl. btw
|incl. btw
|Jaarlijkse contributie VRI
|250,00
|302,50
|Jaarlijkse contributie VRI gepensioneerden
|100,00
|121,00
|Jaarlijkse contributie VRI ere-leden
|0,00
|0,00
|Jaarlijkse registerbijdrage RI
|125,00
|151,25
|Jaarlijkse registerbijdrage (V-RI) voor gepensioneerde RI’s
|62,50
|75,62
|Eenmalige* behandelingskosten inschrijving RI
|275,00
|332,75
|Kosten Intervisie voor RI’s en VRI-leden
|165,29
|200,00
|Kosten Intervisie voor niet RI’s/VRI-leden
|330,58
|400,00
* Behandelingskosten worden gerestitueeerd bij geen toelating
De voordelen van registratie
Het register voor Informatici is opgericht met als doel
- meer transparantie t.a.v. de vaardigheden van de IT-professional
- het ondersteunen van de branding van de IT-professional
- als portaal om competenties te kunnen vergelijken
- beter inzicht in over/onder aanbod van kwaliteiten
- het e-CF framework de europese norm voor ICT-competenties, zichtbaar te maken
Voordelen voor uw organisatie
Een geregistreerd Informaticus is een verantwoordelijke en toegankelijke expert die in complexe ICT projecten kan bijdragen aan duurzame en transparante oplossingen. Een Informaticus in het register is een professional die zichtbaar integer is. Deze professional werkt conform de gedragsregels. Hij of zij is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als RI en zal zich daarnaar gedragen. Het register is uw zekerheid.
De Gedragscode van het register
De gedragscode kent vijf uitgangspunten:
(Des)kundigheid: Een Register Informaticus zal altijd kunnen motiveren waarom hij een opdracht goed denkt uit te kunnen voeren. Daarbij moet hij naast zijn opleiding en vaardigheden ook kunnen aantonen hoe hij inhoudelijk te werk gaat en vooral hoe hij de belangen van de opdrachtgever en overige belanghebbenden (stakeholders) gaat behartigen. De RI ontwikkelt zich continu op zijn vakgebied. Er mag dus van hem worden verwacht dat hij een duidelijk –en begrijpelijk– kader aanreikt, waarbinnen hij zijn werkzaamheden uitvoert. De RI heeft zichzelf ertoe verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over zijn persoonlijke educatie. De opgave wordt periodiek gecontroleerd en wanneer de RI niet voldoende aan deze permanente educatie heeft gedaan, wordt hij erop aangesproken om dat alsnog te doen. Wanneer de RI daaraan geen gevolg geeft zal deze de titel afgenomen worden.
Betrouwbaarheid: Een RI maakt zijn afspraken waar. Vooral op het gebied van integriteit en geheimhouding. Zo kan de RI optreden als vertrouwd persoon.
Zorgvuldigheid: Een RI houdt in alle redelijkheid rekening met wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen. De RI is in staat om van elk aspect van elke overweging of beslissing de (bij) effecten aan te geven. Zorgvuldigheid houdt bovendien in dat de RI terughoudend is in het geven van oordelen over personen.
Professionele onafhankelijkheid: De RI zal in zijn adviesrelatie zijn (des)kundigheid onbelemmerd en naar beste kunnen en weten aanwenden om daarbij (de schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen.
Collegialiteit: De RI onderhoudt professionele contacten met zijn collega’s en maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. De RI’s onthouden zich van negatieve uitingen over een andere RI maar wijzen elkaar op de gedragscode.
De code is van toepassing voor alle Informatici in het Register
Meer Informatie?
De VRI
De VRI is de schema- en registerhouder voor alle geregistreerde informatici. Het College van Belanghebbenden (CvB) wordt vanuit de vereniging gefaciliteerd.
Historie
- In 1984 opgericht als Vereniging van Registerinformatici
- In 2014 nieuwe statuten goedgekeurd. Daarmee is een belangrijke stap gezet om te komen tot een officiële persoonscertificering volgens ISO 17024, waarbij het register en de belangenvereniging gesplitst moet zijn. De VRI is daarmee ook gewijzigd van belangen organisatie naar registerorganisatie en is de naam gewijzigd in Vereniging Register voor Informatici.
Missie VRI
De VRI wil het register vormen voor professionals in de ICT, om hiermee bij te dragen aan de herkenbaarheid, borging en verbetering van de kwaliteit en daarmee ook de waardering van professionals in de ICT
Visie VRI
De VRI wil een centrale rol spelen bij het ontwikkelen van een Body of Knowledge voor de beroepsgroep voor informatiekunde en ICT. De VRI publiceert de certificatiestatus van de professionals op haar site, deze is publiek toegankelijk. De VRI zet zich in voor de gedragscode, het actueel houden en het handhaven daarvan, dit om professionals vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, bewustzijn en deskundigheid te laten werken aan hun opdrachten. De VRI speelt een centrale rol bij het leggen van contacten met nationale en Internationale organisaties waarin zij de belangen van de beroepsgroep Internationale vertegenwoordigt. De VRI is gesprekspartner in de driehoek van Bedrijfsleven, Onderwijs en Overheid
Het Register, RI en e-Competence
De Documenten
Het Register
In het openbare deel van het register kunt u enkel gericht op naam of vestigingsplaats zoeken!
|RI-nummer
|Titels voor
|Voorletters
|Tussenvoegsels
|Achternaam
|Titels achter
|Woonplaats
|300809
|ing.
|B.M.
|Alibaks
|RI BASc.Ed
|ROTTERDAM
|300609
|P.F.J.M.
|Arkesteijn
|RI
|DE LIER
|106178
|T.
|Bakker
|RE RI CISM CISA
|BREUKELEN
|300878
|G.A.C.E.
|Baltessen
|RI
|VENRAY
|300925
|J.B.T.M.
|van
|Beek
|RI
|ZWIJNDRECHT
|300613
|C.M.A.
|ter
|Beek
|RI
|DELDEN
|211887
|H.J.
|Beerling
|RI BICT
|HENGELO
|300728
|drs.
|J.T.
|van den
|Berg
|RI
|LEIDEN
|114070
|drs. ing.
|B.
|de
|Best
|RI
|ZOETERMEER
|104222
|A.J.M.
|Beulens
|RI
|ZEVENBERGEN
|300587
|H.J.A.
|Biemans
|Msc RI CISA
|BERGEIJK
|300729
|drs. ing.
|R.R.M.
|Blikman
|RI
|LEIDEN
|300895
|J.S.
|de
|Boed
|RI
|WASSENAAR
|300904
|J.A.W.M.
|Bogers
|RI
|WOENSDRECHT
|106820
|ing.
|R.A.H.
|van den
|Boogaard
|RI
|EINDHOVEN
|300859
|T.C.
|Brammeijer
|RI
|UITHOORN
|302107
|J.R.H.
|Bremer
|RI
|GORINCHEM
|211854
|drs.
|W.L.
|Bronsgeest
|RI
|VEENENDAAL
|300944
|drs.
|C.I.C.M.
|Buiting
|RI
|TILBURG
|300697
|M.J.H.C.
|van
|Cann
|RI
|HERKENBOSCH
|300835
|A.M.C.
|Clarijs
|RI
|SITTARD
|302110
|Drs.
|A.
|Cornelissen
|MSc MBA RI
|ELST
|300548
|G.J.
|Cornet
|RI
|VEENENDAAL
|101922
|J.P.H.M.
|Cuppen
|RI
|VENLO
|300751
|L.A.
|van
|Dieteren
|RI MBA
|MAARSSEN
|300743
|L.H.M.T.
|Dohmen
|RI
|LINNE
|300979
|F.P.M.
|van
|Eeden
|RI
|LEIDEN
|211900
|P.J.
|van
|Es
|RI
|HOUTEN
|300640
|ing.
|A.A.M.
|van
|Gaal
|RI
|DRUNEN
|302100
|J.M.M.
|Gerards
|MSc RI
|DEN HAAG
|105660
|drs.
|R.A.S.
|de
|Geus
|RI
|ALMERE
|106081
|B.J.
|Glashouwer
|RE RI CISA
|WAARLAND
|300584
|G.
|Grijpink
|RI RE MSc CISA CISSP CISM
|CALLANTSOOG
|300539
|K.
|Groeneveld
|RI
|ALMELO
|300659
|R.G.
|Grouve
|RI
|ENTER
|210607
|W.J.B.
|van
|Gruisen
|RI
|MAASMECHELEN
|211928
|H.C.
|Grundel
|RI
|ALMERE
|300842
|T.
|de
|Haan
|RI
|SPANNUM
|211920
|G.C.P.
|van der
|Haar
|RI
|WOGNUM
|300629
|O.
|Halfhide
|RI
|DEN HAM
|300841
|J.L.A.M.
|van
|Hapert
|RI
|SON
|100967
|E.M.
|Heertje
|RI
|UITHOORN
|300761
|P.J.
|den
|Held
|RI
|MONSTER
|211905
|drs.
|E.Y.
|Heydenrijk
|RI
|GRONINGEN
|300510
|A.M.
|Hilsum
|RI
|AMSTERDAM
|302105
|H.
|Hoex
|RI
|VENRAY
|300636
|ing.
|J.G.M.
|Hofhuis
|RI RE EMITA
|DIEPENVEEN
|300537
|P.
|van der
|Horst
|RI
|ABBENES
|300700
|D.J.C.
|van der
|Hoven
|RI
|NIEUWSTADT
|211973
|I.F.
|de
|Jong
|RI Bec
|ORANJESTAD
|300888
|R.M.
|Jongejan
|RI
|VOORBURG
|302106
|ir. drs.
|D.J.A.
|Koot
|RI RE CDPO
|DORDRECHT
|211897
|P.T.
|de
|Kruijf
|RI
|HOUTEN
|301170
|L.W.A.
|van
|Lare
|BEd RI
|VENRAY
|105115
|P.T.M.
|Lemmen
|RI
|GELEEN
|211333
|ing.
|R.J.B.
|Lensink
|RI
|HATTEM
|300938
|C.H.M.
|Lutterman
|RI CITP
|EEMNES
|300616
|P.W.
|van der
|Marel
|RI
|DELFT
|104654
|J.H.
|Matto
|RI
|KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
|300010
|drs.
|O.J.
|van der
|Meer
|RI
|DORDRECHT
|302104
|ing.
|H.A.
|Meertens
|BICT MBA RI
|ZOETERMEER
|301549
|ing.
|R.
|Meilof
|RI
|NIEUWEGEIN
|211889
|G.M.W.J.
|Melissen
|RI
|ROOSENDAAL
|300806
|M.
|Mol
|RI
|RODEN
|300753
|ir.
|T.W.G.E.
|van
|Moll
|RI
|EINDHOVEN
|300707
|O.E.
|de
|Myttenaere
|RI
|HOOGKARSPEL
|300670
|S.A.
|Oedayrajsingh Varma
|RI
|RODEN
|15156
|P.A.E.A.
|Overgoor
|RI
|VUGHT
|302107
|Ing.
|S.V.
|Rietveld
|BICT RI
|BARNEVELD
|300550
|W.C.P.
|de
|Rooij
|RI
|ALPHEN AAN DEN RIJN
|300924
|dr.
|P.J.A.M.
|Scharpff
|RI
|ZOETERWOUDE
|300635
|A.
|Shahim
|RI
|ABCOUDE
|300966
|J.
|Smits
|RI
|CH6006 LUZERN
|114933
|H.W.
|Soutendijk
|RI
|LEKKERKERK
|300767
|drs. ing.
|J.A.
|van
|Steenderen
|RI
|NIEUWEGEIN
|300007
|ing.
|G.E.
|Steusel
|MBA RI
|DUIVEN
|300792
|R.D.P.
|Stolp
|RI
|PURMEREND
|300740
|dr. ir.
|E.P.
|Tamminga
|RI BI
|ZWOLLE
|300819
|F.J.
|Timmer
|MBA RI
|ROZENBURG
|RI210037
|P.N.
|Tolen
|RI
|HEDEL
|210619
|ing.
|T.
|Ubert
|RI
|DEN HAAG
|300695
|T.C.
|Visser
|RI
|HENDRIK-IDO-AMBACHT
|300891
|P.
|van der
|Wal
|RI
|VOORSCHOTEN
|300967
|drs. ing.
|J.C.
|van
|Winkel
|RI
|EFFRETIKON
|302108
|ing.
|H.
|de
|Wit
|MBA DPO RI
|ZWAAG
|300733
|R.F.T.
|Yperlaan
|RI
|LEIDSCHENDAM
|300931
|W.J.
|Zoet
|RI
|ZWOLLE
|302109
|drs.
|D.J.
|Zeegers
|RI Sc. MSc. RE
|HAARLEM
|300600
|J.
|van
|Zwieten
|RI
|BREDA
De nieuwe certificaten worden momenteel voorbereid en na de ALV verstrekt aan de RI’s.
Het register is actueel en leidend.
De in dit bestand opgenomen Register Informatici (RI) maken daarmee kenbaar dat hun kennis en ervaring voldoet aan de voor opname in het register gestelde eisen en dat zij/hij de gedragscode zonder voorbehoud onderschrijft. Hen benaderen met een ander of afgeleide doel is dan ook uitdrukkelijk niet de bedoeling en derhalve ook niet toegestaan.
Indien iemand zich bij u kenbaar maakt als Register Informaticus terwijl zij of hij hier niet wordt vermeld, wordt u nadrukkelijk verzocht dit kenbaar te maken aan pe@vri.nl.