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Het register voor informatici 
wordt beheerd door de VRI, 

de Vereniging Register voor Informatici.

De Informaticus zal in alle voorkomende gevallen de toepassing van de regels van de Gedragscode voorstaan en uitdragen. De Informaticus stelt zich hierdoor voor iedereen herkenbaar en identificeerbaar op als een integere professional.

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Nieuws

 webinar (virtueel) 9 juli 16.00

over menselijke controle en toezicht volgens de AI-verordening (AI Act)

Geachte Register informaticus, (ere-)lid of aspirant,

Als bestuur van de VRI willen u uitnodigen voor een inspirerend webinar (virtueel) over menselijke controle en toezicht volgens de AI-verordening (AI Act) en wel op 9 juli 16.00

AI-systemen nemen steeds vaker besluiten die invloed hebben op mensen — van sollicitaties tot medische diagnoses en kredietbeoordelingen. De AI-verordening vereist daarom dat er altijd sprake is van menselijke tussenkomst: mensen moeten in staat zijn om beslissingen van AI te begrijpen, te corrigeren of in te grijpen als dat nodig is. Dit staat bekend als menselijke controle en toezicht (human oversight) en vormt een essentiële waarborg tegen onbedoelde of onrechtvaardige uitkomsten.

Prof. dr. Catholijn M. Jonker (TU Delft), expert op het gebied van mensgerichte AI, neemt ons mee in de betekenis en praktische invulling van deze vereiste. Hoe geef je als organisatie effectief vorm aan toezicht? En wat vraagt dit van ontwerpers, gebruikers én besluitvormers?

Een waardevolle sessie voor iedereen die zich bezighoudt met verantwoord en betrouwbaar gebruik van AI.  

Mis het niet! Aanmelden kan via een berichtje aan secretaris@vri.nl  De link voor deelname aan het webinar wordt op 8 of 9 juli toegestuurd. 

De VRI en KNVI organiseren in 2025 gezamenlijk een serie van fysieke en virtuele bijeenkomsten, waarin de zeven kernvereisten waaraan ontwikkelaars en gebruikers van AI-systemen moeten voldoen:

  1. Menselijke controle en toezicht
  2. Technische robuustheid en veiligheid
  3. Privacy en data governance
  4. Transparantie
  5. Diversiteit, non-discriminatie en rechtvaardigheid
  6. Maatschappelijk welzijn en milieu
  7. Verantwoording

Deze bijeenkomsten zijn specifiek gericht op de praktijk van IT-professionals, met als doel hen te helpen deze vereisten te vertalen naar hun dagelijkse werk. De bijeenkomsten zijn gebaseerd op het gedachtegoed beschaafd digitaliseren, met aandacht voor techniek én waarden zoals inclusiviteit, ethiek en verantwoordelijkheid. IT-professionals staan centraal in het bouwen aan een mensgerichte en duurzame digitale toekomst.

Meldt u zich even aan via een reactie op secretaris@vri.nl ? dan ontvangt u de link naar het webinar en weten we hoeveel interesse er is in dit onderwerp.

 Nieuwsbrief: VRI April 2025 

BELANGRIJK NIEUWS

Samenwerking Beroepsverenigingen KNVI, DANW, PMDDA en VRI voor Bescherming van Digitaliseringsfuncties 

We hebben belangrijk nieuws! De KNVI, de beroepsverenigingen Vereniging register voor informatici (Vri) en Digital Architects NetWork (DANW) en stichting Post Master Digital Design and Architecture (PMDDA) werken samen aan iets heel bijzonders: we willen namelijk een aantal functies in de digitalisering wettelijk laten beschermen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de functies van architect, cybersecurity expert en software engineer. Waarom? Om goed werkende en veilige systemen te bouwen vervullen deze functies een sleutelrol tijdens de ontwerp- en bouwfase van een systeem. Hiervoor zijn de juiste vakbekwaamheid en handelingskennis noodzaak.

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Presentatie

Privacy-Enhancing Technologies (PET’s) & AI

Woensdag 14 mei 2025, 16.00 – 17.30.

 

In een tijd waarin data het nieuwe goud is, groeit ook de behoefte aan technologieën die privacy écht serieus nemen. Privacy-Enhancing Technologies – of kortweg PET’s – bieden krachtige mogelijkheden om verantwoord met gevoelige data om te gaan, ook in het AI-tijdperk.
Benieuwd wat PET’s precies zijn, hoe ze zich verhouden tot de AVG en AI-verordening en hoe je ze praktisch toepast? In deze sessie nemen we je mee in de wereld van privacybescherming, technologische innovaties en actuele AI-ontwikkelingen.
De presentatie wordt verzorgd door Freek Bomhof. Freek is programmadirecteur van het AI-onderzoeksprogramma Appl.AI binnen TNO.
Wat kun je verwachten? O.a.: 

  • Een overzicht van verschillende soorten PET’s en hun mogelijkheden 
  • De relatie tussen PET’s en de AVG 
  • Inspirerende praktijkvoorbeelden en use cases 
  • Technologische, juridische en organisatorische aandachtspunten 
  • De rol van privacy binnen AI – en hoe dit zich verhoudt tot andere waarden zoals fairness en explainability 
  • Inzichten uit de AI Act over privacy in AI-toepassingen 
  • Voorbeelden van PET’s in AI, zoals bij GPT-NL


Kortom: een boeiende sessie voor iedereen die zich bezighoudt met of interesse heeft in data, technologie, beleid of ethiek – en op zoek is naar manieren om privacy en innovatie hand in hand te laten gaan.


De VRI en KNVI organiseren gezamenlijk een serie van fysieke en virtuele bijeenkomsten, waarin de zeven kernvereisten waaraan ontwikkelaars en gebruikers van AI-systemen moeten voldoen:
1. Menselijke controle en toezicht
2. Technische robuustheid en veiligheid
3. Privacy en data governance
4. Transparantie
5. Diversiteit, non-discriminatie en rechtvaardigheid
6. Maatschappelijk welzijn en milieu

VRI start met Triple A – Adhoc Analyse en Advies

Als IT professional word je regelmatig geconfronteerd met berichten, situaties of ontwikkelingen die om aandacht vragen. Sinds kort organiseert een aantal Register Informatici (RI) in zo’n situatie een ad hoc (tripleA) overleg met andere RI’s om te de situatie te analyseren en als het mogelijk is op basis van hun verzamelde kennis en ervaring de betrokkenen te adviseren of een alternatief te bieden. In een kleine diverse groep en in één of enkele, vaak online sessies. Meer niet.

Met het onderling ontwikkelen van inzichten, noem het leren, en het delen van het resultaat geven de RI’s invulling aan hun professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid. RI ben je immers niet zo maar.

Meer weten? over het deelnemen in een tripleA actie, hoe je kunt wijzen op een casus, of over het certificeren als RI: stuur een mailtje aan secretaris@vri.nl

Triple A Notitie: Wegiz en de weg van wet naar norm

Inleiding

Als IT-professionals binnen de VRI-werkgroep ‘Informatie in de Zorg’ volgen wij de ontwikkelingen rondom informatie-uitwisseling in de zorg al geruime tijd. De wet Wegiz, die aansluit bij maatschappelijke behoeften, is na decennia van eerdere pogingen eindelijk tot stand gekomen. Het ministerie van VWS zet nu stappen om deze wet te implementeren via normontwikkeling. Een specifiek aandachtspunt is de totstandkoming van normen binnen deze wet. Ons recente inzicht: de besluitvorming binnen de werkgroepen voor normontwikkeling wordt sterk beïnvloed door andere belangen die meeliften op de originele en deze zelfs verdringen, waardoor het oorspronkelijke doel van de wet – betere informatie-uitwisseling voor de patiëntenzorg – ernstig in gevaar komt.

In plaats van te redeneren vanuit ‘all parties concerned’ zou de focus dan moeten liggen op ‘all values concerned’. Dit betekent dat normen niet alleen rekening houden met betrokken partijen, maar ook met fundamentele waarden zoals patiëntbelang, privacy en toekomstbestendig gebruik van data. Om dit inzicht verder te onderbouwen, hebben wij een notitie opgesteld waarin we uitleggen hoe wij ‘all values concerned’ zien en hoe de verschillende stakeholders hun stukje verantwoordelijkheid hierin zouden kunnen invullen. Deze notitie is bijgevoegd en vormt het startpunt voor onze oproep tot reflectie en discussie.

Oproep tot reflectie en actie

Wij roepen professionals op die werkzaam zijn binnen dit domein – of binnen andere sectoren waar scope creep speelt – om met ons mee te reflecteren. Wij kunnen niet het normproces anders inrichten, maar wij kunnen wel inzichten aanbieden aan de politiek. Welke oplossingen ziet u?

Binnen enkele weken verzamelen we input en organiseren we een vervolgbijeenkomst om stellingen te bespreken en – indien haalbaar – een whitepaper op te stellen voor de politiek. Iedereen, zowel VRI-leden als andere experts, is welkom om bij te dragen.

Wilt u reflecteren en meedenken? Laat het ons weten via een berichtje aan secretaris@vri.nl en sluit aan bij het Triple A-initiatief!

Sluitingsdatum voor input is 12 april 2025.

Link naar notitie: Zoektocht naar values voor de Wegiz

VRI, als RI's opnieuw in verbinding

Permanente Educatie 2024

Vergeet u niet uw Permanente Educatie over in te vullen? Ook kunt u de PE 2024 via deze link invullen en online bijhouden
Login via onderstaande link.

PE PUNTEN REGISTREREN

AGENDA:

  • 12-12-24 ALV virtueel van 20:00-21:00 genodigden bestuur, FG, kascommissie en leden van de VRI

VRI, als RI’s opnieuw in verbinding! 

Het is een flinke periode erg stil geweest rond de RI’s en de VRI. 

Sinds het begin van het jaar heeft een klein team RI’s het roer van de VRI overgenomen en is er flink wat werk verzet om nieuw leven te blazen in het mooie platform dat de VRI ooit was.

Naast het certificeren was en is kennisdeling (als vakvolwassen IT-ers met elkaar) één van de peilers van de VRI. Ook daar willen we, maar wel gebaseerd op de ideeën en behoeften in 2020, opnieuw mee aan de gang. Door en voor RI’s aansluiten bij een behoefte met actuele inhoud en flinke diepgang. De voorbereidingen voor zo’n eerste bijeenkomst is in volle gang.

Uit een snelle peiling blijkt dat het met peers in gesprek zijn over vraagstukken en ervaringen hoog op het wensenlijstje staat. Bijvoorbeeld in de vorm van intervisie. 

Graag nodigen we u uit om samen met het bestuur die draad weer op te pakken. Op donderdag 26 november komen we virtueel bijeen. Naast een hernieuwde kennismaking en informeel bijpraten willen we dan met Peter Tolen als host onderzoeken of, en in welke vorm we begin 2021 intervisiebijeenkomsten kunnen organiseren. Peter is in 2013 nauw betrokken geweest bij het organiseren van de training voor facilitators en het samenstellen/ondersteunen van de verschillende intervisie groepen. ‘Zijn’ VRI-intervisiegroep in Zaltbommel heeft nog tot eind 2019 doorgedraaid.

Zin om aan te haken? Reageer op dit bericht aan secretaris@vri.nl en geef aan of u er op de 26e november ‘virtueel’ bij bent.

Voor de koffie moet u helaas zelf zorgen. Ik kijk uit naar het weerzien. 

 

Carinke Buiting RI.

PS Ook als u er niet bij kunt/wilt zijn stellen we een reactie erg op prijs! 

De actuele tarieven:

Bewerken
Tarieven 2023 excl. btw incl. btw
Jaarlijkse contributie VRI 250,00 302,50
Jaarlijkse contributie VRI gepensioneerden 100,00 121,00
Jaarlijkse contributie VRI ere-leden 0,00 0,00
Jaarlijkse registerbijdrage RI 125,00 151,25
Jaarlijkse registerbijdrage (V-RI) voor gepensioneerde RI’s 62,50 75,62
Eenmalige* behandelingskosten inschrijving RI 275,00 332,75
Kosten Intervisie voor RI’s en VRI-leden 165,29 200,00
Kosten Intervisie voor niet RI’s/VRI-leden 330,58 400,00

* Behandelingskosten worden gerestitueeerd bij geen toelating

De voordelen van registratie

Het register voor Informatici is opgericht met als doel

  • meer transparantie t.a.v. de vaardigheden van de IT-professional
  • het ondersteunen van de branding van de IT-professional
  • als portaal om competenties te kunnen vergelijken
  • beter inzicht in over/onder aanbod van kwaliteiten
  • het e-CF framework de europese norm voor ICT-competenties, zichtbaar te maken

 

Voordelen voor uw organisatie

Een geregistreerd Informaticus is een verantwoordelijke en toegankelijke expert die in complexe ICT projecten kan bijdragen aan duurzame en transparante oplossingen. Een Informaticus in het register is een professional die zichtbaar integer is. Deze professional werkt conform de gedragsregels. Hij of zij is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als RI en zal zich daarnaar gedragen. Het register is uw zekerheid.

De Gedragscode van het register

De gedragscode kent vijf uitgangspunten:

  • (Des)kundigheid: Een Register Informaticus zal altijd kunnen motiveren waarom hij een opdracht goed denkt uit te kunnen voeren. Daarbij moet hij naast zijn opleiding en vaardigheden ook kunnen aantonen hoe hij inhoudelijk te werk gaat en vooral hoe hij de belangen van de opdrachtgever en overige belanghebbenden (stakeholders) gaat behartigen. De RI ontwikkelt zich continu op zijn vakgebied. Er mag dus van hem worden verwacht dat hij een duidelijk –en begrijpelijk– kader aanreikt, waarbinnen hij zijn werkzaamheden uitvoert. De RI heeft zichzelf ertoe verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over zijn persoonlijke educatie. De opgave wordt periodiek gecontroleerd en wanneer de RI niet voldoende aan deze permanente educatie heeft gedaan, wordt hij erop aangesproken om dat alsnog te doen. Wanneer de RI daaraan geen gevolg geeft zal deze de titel afgenomen worden.

  • Betrouwbaarheid: Een RI maakt zijn afspraken waar. Vooral op het gebied van integriteit en geheimhouding. Zo kan de RI optreden als vertrouwd persoon.

  • Zorgvuldigheid: Een RI houdt in alle redelijkheid rekening met wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen. De RI is in staat om van elk aspect van elke overweging of beslissing de (bij) effecten aan te geven. Zorgvuldigheid houdt bovendien in dat de RI terughoudend is in het geven van oordelen over personen.

  • Professionele onafhankelijkheid: De RI zal in zijn adviesrelatie zijn (des)kundigheid onbelemmerd en naar beste kunnen en weten aanwenden om daarbij (de schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen.

  • Collegialiteit: De RI onderhoudt professionele contacten met zijn collega’s en maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. De RI’s onthouden zich van negatieve uitingen over een andere RI maar wijzen elkaar op de gedragscode.

De code is van toepassing voor alle Informatici in het Register 

Meer Informatie?

De VRI

De missie, visie, historie en het bestuur

Het Register

zoek professional op naam of registratienummer.

Gedragscode

De complete gedragscode van het register

Documenten

Download links voor de documenten

RI en e-CF

Europese norm voor de IT professionals

De VRI

schema organisatie

De VRI is de schema- en registerhouder voor alle geregistreerde informatici. Het College van Belanghebbenden (CvB) wordt vanuit de vereniging gefaciliteerd. 

Historie

  • In 1984 opgericht als Vereniging van Registerinformatici
  • In 2014 nieuwe statuten goedgekeurd. Daarmee is een belangrijke stap gezet om te komen tot een officiële persoonscertificering volgens ISO 17024, waarbij het register en de belangenvereniging gesplitst moet zijn. De VRI is daarmee ook gewijzigd van belangen organisatie naar registerorganisatie en is de naam gewijzigd in Vereniging Register voor Informatici.

Missie VRI

De VRI wil het register vormen voor professionals in de ICT, om hiermee bij  te dragen aan de herkenbaarheid, borging en verbetering van de kwaliteit en daarmee ook de waardering van professionals in de ICT

Visie VRI

De VRI wil een centrale rol spelen bij het ontwikkelen van een Body of Knowledge voor de beroepsgroep voor informatiekunde en ICT. De VRI publiceert de certificatiestatus van de professionals op haar site, deze is publiek toegankelijk. De VRI zet zich in voor de gedragscode, het actueel houden en het handhaven daarvan, dit om professionals vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, bewustzijn en deskundigheid te laten werken aan hun opdrachten. De VRI speelt een centrale rol bij het leggen van contacten met nationale en Internationale organisaties waarin zij de belangen van de beroepsgroep Internationale vertegenwoordigt. De VRI is gesprekspartner in de driehoek van Bedrijfsleven, Onderwijs en Overheid

Het Register, RI en e-Competence

infogramE-CF

De Documenten

DP23529143_ethernetCloud 1
Flyer leden
Inschrijven Register van Informatici
Tarieven 2023
Brochure RI
Code of Conduct
Privacy Verklaring (AVG)

Het Register

In het openbare deel van het register kunt u enkel gericht op naam of vestigingsplaats zoeken!
RI-nummerTitels voorVoorlettersTussenvoegselsAchternaamTitels achterWoonplaats
300809ing.B.M.AlibaksRI BASc.EdROTTERDAM
300609P.F.J.M.ArkesteijnRIDE LIER
106178T.BakkerRE RI CISM CISABREUKELEN
300878G.A.C.E.BaltessenRIVENRAY
300925J.B.T.M.vanBeekRIZWIJNDRECHT
300613C.M.A.terBeekRIDELDEN
211887H.J.BeerlingRI BICTHENGELO
300728drs.J.T.van denBergRILEIDEN
114070drs. ing.B.deBestRIZOETERMEER
104222A.J.M.BeulensRIZEVENBERGEN
300587H.J.A.BiemansMsc RI CISABERGEIJK
300729drs. ing.R.R.M.BlikmanRILEIDEN
300895J.S.deBoedRIWASSENAAR
300904J.A.W.M.BogersRIWOENSDRECHT
106820ing.R.A.H.van denBoogaardRIEINDHOVEN
300859T.C.BrammeijerRIUITHOORN
302107J.R.H.BremerRIGORINCHEM
211854drs.W.L.BronsgeestRIVEENENDAAL
300944drs.C.I.C.M.BuitingRITILBURG
300697M.J.H.C.vanCannRIHERKENBOSCH
300835A.M.C.ClarijsRISITTARD
302110Drs.A.CornelissenMSc MBA RIELST
300548G.J.CornetRIVEENENDAAL
101922J.P.H.M.CuppenRIVENLO
300751L.A.vanDieterenRI MBAMAARSSEN
300743L.H.M.T.DohmenRILINNE
300979F.P.M.vanEedenRILEIDEN
211900P.J.vanEsRIHOUTEN
300640ing.A.A.M.vanGaalRIDRUNEN
302100J.M.M.GerardsMSc RIDEN HAAG
105660drs.R.A.S.deGeusRIALMERE
106081B.J.GlashouwerRE RI CISAWAARLAND
300584G.GrijpinkRI RE MSc CISA CISSP CISMCALLANTSOOG
300539K.GroeneveldRIALMELO
300659R.G.GrouveRIENTER
210607W.J.B.vanGruisenRIMAASMECHELEN
211928H.C.GrundelRIALMERE
300842T.deHaanRISPANNUM
211920G.C.P.van derHaarRIWOGNUM
300629O.HalfhideRIDEN HAM
300841J.L.A.M.vanHapertRISON
100967E.M.HeertjeRIUITHOORN
300761P.J.denHeldRIMONSTER
211905drs.E.Y.HeydenrijkRIGRONINGEN
300510A.M.HilsumRIAMSTERDAM
302105H.HoexRIVENRAY
300636ing.J.G.M.HofhuisRI RE EMITADIEPENVEEN
300537P.van derHorstRIABBENES
300700D.J.C.van derHovenRINIEUWSTADT
211973I.F.deJongRI BecORANJESTAD
300888R.M.JongejanRIVOORBURG
302106ir. drs.D.J.A.KootRI RE CDPODORDRECHT
211897P.T.deKruijfRIHOUTEN
301170L.W.A.vanLareBEd RIVENRAY
105115P.T.M.LemmenRIGELEEN
211333ing.R.J.B.LensinkRIHATTEM
300938C.H.M.LuttermanRI CITPEEMNES
300616P.W.van derMarelRIDELFT
104654J.H.MattoRIKRIMPEN AAN DEN IJSSEL
300010drs.O.J.van derMeerRIDORDRECHT
302104ing.H.A.MeertensBICT MBA RIZOETERMEER
301549ing.R.MeilofRINIEUWEGEIN
211889G.M.W.J.MelissenRIROOSENDAAL
300806M.MolRIRODEN
300753ir.T.W.G.E.vanMollRIEINDHOVEN
300707O.E.deMyttenaereRIHOOGKARSPEL
300670S.A.Oedayrajsingh VarmaRIRODEN
15156P.A.E.A.OvergoorRIVUGHT
302107Ing.S.V.RietveldBICT RIBARNEVELD
300550W.C.P.deRooijRIALPHEN AAN DEN RIJN
300924dr.P.J.A.M.ScharpffRIZOETERWOUDE
300635A.ShahimRIABCOUDE
300966J.SmitsRICH6006 LUZERN
114933H.W.SoutendijkRILEKKERKERK
300767drs. ing.J.A.vanSteenderenRINIEUWEGEIN
300007ing.G.E.SteuselMBA RIDUIVEN
300792R.D.P.StolpRIPURMEREND
300740dr. ir.E.P.TammingaRI BIZWOLLE
300819F.J.TimmerMBA RIROZENBURG
RI210037P.N.TolenRIHEDEL
210619ing.T.UbertRIDEN HAAG
300695T.C.VisserRIHENDRIK-IDO-AMBACHT
300891P.van derWalRIVOORSCHOTEN
300967drs. ing.J.C.vanWinkelRIEFFRETIKON
302108ing.H.deWitMBA DPO RIZWAAG
300733R.F.T.YperlaanRILEIDSCHENDAM
300931W.J.ZoetRIZWOLLE
302109drs.D.J.ZeegersRI Sc. MSc. REHAARLEM
300600J.vanZwietenRIBREDA

De nieuwe certificaten worden momenteel voorbereid en na de ALV verstrekt aan de RI’s.
Het register is actueel en leidend. 

De in dit bestand opgenomen Register Informatici (RI) maken daarmee kenbaar dat hun kennis en ervaring voldoet aan de voor opname in het register gestelde eisen en dat zij/hij de gedragscode zonder voorbehoud onderschrijft. Hen benaderen met een ander of afgeleide doel is dan ook uitdrukkelijk niet de bedoeling en derhalve ook niet toegestaan.

Indien iemand zich bij u kenbaar maakt als Register Informaticus terwijl zij of hij hier niet wordt vermeld, wordt u nadrukkelijk verzocht dit kenbaar te maken aan pe@vri.nl.

Een Informaticus in het Register heeft de gedragscode ondertekend. Deze ondertekening houdt ook in dat hij of zij zijn deskundigheid op peil houdt. Dit wordt gemeten aan de hand van de PE punten. Registerinschrijving vergt minimaal 25 PE-punten per jaar. De VRI kan de opgave toetsen. Via de knop hiernaast wordt u naar het gedeelte van de site geleid, waar u uw PE-punten kunt opgeven.
PE PUNTEN REGISTREREN

Het bestuur:

Peter Overgoor-site
Peter Overgoor RI

Voorzitter

Mail de voorzitter

Pasfoto Guido Steusel 0685
ing. Guido Steusel MBA RI

Secretaris

Mail de secretaris

Huub Mertens-site
ing. Huub Meertens MBA RI

Penningmeester

Mail de penningmeester

Leon Dohmen 6
Leon Dohmen

nieuwe leden en PE controle

Stuur mail

Ondersteuning:

Peter Tolen-site
ing. Peter Tolen RI

Functionaris Gegevensbescherming

Stuur mail

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Correspondentie adres:
Vereniging Register voor Informatici
Waalkade 45A,
5301 CH Zaltbommel



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